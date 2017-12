Paulistano vence outra vez e empata a série contra o Minas

No quarto confronto do playoff das quartas-de-final do Nacional Masculino de Basquete (em melhor-de-cinco), o Paulistano Dix Amico derrotou o Pitágoras/Minas Tênis, por 98 a 93 (47 a 40 no primeiro tempo), em São Paulo. Com o resultado, a série está empatada em dois a dois. A quinta e decisiva partida será neste sábado, em Belo Horizonte, às 18h30 (horário de Brasília). O vencedor irá enfrentar o Universo/BRB, que eliminou o Saldanha da Gama (ES) por 3 a 0, na semifinal. Os cestinhas da partida foram Shamell, do Paulistano, e Sucatzky, do Minas Tênis, com 29 e 21 pontos, respectivamente. "Vencemos na raça e na determinação. Só a vitória interessava para a nossa equipe e colocamos todo o nosso coração em quadra em busca desse objetivo. Foi um jogo duro, pois os times são muito bons, mas conseguimos impor o nosso ritmo e ganhar. Agora é trabalhar para vencer a próxima partida e chegar à semifinal", disse Shamell, que ainda contribuiu com 9 assistências e 7 rebotes. Além do Universo/BRB, o Franca também já conquistou uma vaga nas semifinais. Em sua série contra o Flamengo, o time do interior paulista não teve dificuldades para ganhar por 3 a 0. Seu adversário sairá do confronto entre Uberlândia e Rio Claro. Nesta quinta, a equipe mineira venceu por 85 a 81 (50 a 40 no primeiro tempo), no interior paulista, e fez 2 a 1 na série. O quarto jogo, em Uberlândia, será neste sábado. Atualizado às 20h30