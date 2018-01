Paulistano volta a jogar contra Ribeirão A final do Campeonato Paulista Masculino de Basquete volta a colocar o técnico José Neto, no comando do Paulistano desde 2002, contra o mestre Aloísio Ferreira, o Lula, do COC/Ribeirão Preto. Na seleção brasileira, Neto é assistente-técnico de Lula. Mas seu trabalho no clube já ganhou destaque ao colocar uma equipe de São Paulo numa final que há 18 anos era dominada pelo interior (quando Franca derrubou o Sírio; o último título da capital foi conquistado pelo Monte Líbano, em 1986). Mas Lula levou a melhor no primeiro jogo do playoff que Ribeirão venceu por 110 a 82. Neto quer uma reação de seu grupo, no segundo jogo da série melhor-de-cinco, nesta segunda-feira, às 20 horas, no Paulistano. O Paulistano fará dois jogos em casa (este), e o terceiro, marcado para joga duas em casa, e também o quinto jogo, se necessário. No campeonato, perdeu apenas um confronto em seu ginásio, contra o time de Franca. ?Fico contente de fazer a final com o Lula, porque ele sempre me apoiou e me deu experiência para chegar até aqui.? O Paulistano tem um time com seis jogadores experientes e seis juvenis. O ala Renato, de 28 anos, que joga sua quinta final ? esteve em Ribeirão nos quatro títulos conquistados ?, foi o cestinha nas semifinais com média de mais de 20 pontos por jogo, ao lado do norte-americano Shamell, mas não teve uma boa atuação na primeira partida. O lateral Alex Garcia, do COC, com 30 pontos, que não conseguiu permanecer na NBA, foi o destaque do primeiro confronto.