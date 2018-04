Paulistano/Amil vence Pinheiros em clássico da capital

O Paulistano vinha de duas derrotas seguidas - São José e XV de Novembro. No entanto, com uma ótima marcação e explorando os contra-ataques, especialmente no último período, o time do técnico João Marcelo Leite teve a tranquilidade para chegar a vitória. Betinho, que retornou a equipe, depois da tentativa de jogar na Grécia, se destacou com 19 pontos e quatro assistências. Baby Araújo, com 11 pontos e sete rebotes, e Edu, com 11 pontos, também contribuíram para a vitória do Paulistano.

"Foi uma importante vitória que contou com grande espírito de luta dos jogadores. O time soube superar a ausência do Felipe e soube superar todas as adversidades. A volta do Betinho foi muito importante e mais uma bom apoio da diretoria que momento algum deixou de apoiar a equipe", disse o técnico João Marcelo. Para o cestinha Dedé, a vitória veio em boa hora. "Estávamos precisando para dar boas vindas ao Baby", disse.

Shamel, com 20 pontos, foi o cestinha do Pinheiros, que contou com as estreias de Diego e Olivinha, jogadores que estavam servindo a seleção brasileira na Copa América de Porto Rico.