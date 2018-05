Pela NBA, Knicks vence Hornets, enquanto Mavericks bate Heat

O ala Al Harrington marcou 28 pontos na vitória do New York Knicks na noite da sexta-feira, 11, por 113 a 96 sobre o New Orleans Hornets, pela temporada regular da NBA.

O Knicks (7-15) tenta ressurgir na campanha e conseguiu sua quarta vitória consecutiva e a quinta nos últimos dez jogos.

O Hornets (10-12) perdeu pela primeira vez nos últimos sete jogos e o destaque do time foi o ala David West com 20 pontos.

Em outro jogo da noite o ala alemão Dirk Nowitzki marcou 25 pontos e comandou a vitória do Dallas Mavericks, fora de casa, sobre o Miami Heat por 106 a 93.

Com a vitória, o Mavericks (16-7) se assegura como líder na Divisão Sudoeste, com 2,5 jogos de vantagem sobre o Houston Rockets.

O ala-armador Dwyane Wade foi o cestinha do Heat (12-9), marcando 28 pontos e empatando uma marca de carreira com 11 rebotes.

Erick Dampier, do Dallas Mavericks, na partida contra o Heat, em Miami, Flórida