Pelo Nacional, Vasco recebe Limeira A 14ª rodada do returno do Campeonato Nacional Masculino de Basquete começa neste sábado com a partida entre Vasco e Limeira, em São Januário, às 18 horas. Na noite de quinta-feira, ainda pela 13ª rodada, foram realizadas duas partidas. Em Campos, a ACF recebeu Limeira e ganhou por 97 a 83; Minas, em Belo Horizonte, ganhou de Mogi por 75 a 73.