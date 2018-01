Phil Jackson entra para o hall da fama do basquete Não houve surpresas e o treinador do Los Angeles Lakers, Phil Jackson, se converteu no mais novo membro do hall da fama do basquete, nos Estados Unidos. Ganhador de nove títulos da NBA como técnico do Chicago Bulls e do Lakers, também conquistou um deles como jogador, atuando pelo New York Knicks. A trajetória vencedora de Jackson não deixou qualquer dúvida ao comitê encarregado da eleição de dos novos membros do hall da fama no primeiro ano em que o atual comandante do time de Los Angeles entrou na lista de candidatos. Junto com Jackson também foram aceitos como membros os técnicos Roy Wiliams (universitário) y Van Chancellor (da WNBA), o croata Mirko Novosel, o espanhol Pedro Ferrándiz, a equipe do Texas Western e o árbitro Marvin Rudolph.