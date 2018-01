Phil Jackson está de volta ao Lakers Depois de uma temporada frustrante, em que não chegou nem aos playoffs, o Los Angeles Lakers acertou o retorno do técnico Phil Jackson, dono de 9 títulos da NBA. No contrato de 3 anos, ele deve receber entre 7 e 10 milhões de dólares por ano, o que representa o maior salário para treinador da história da liga norte-americana de basquete. Phil Jackson comandou o time de Los Angeles por 5 temporadas, quando ganhou 3 títulos - os outros 6 de sua carreira foram conquistados com o Chicago Bulls de Michael Jordan e Cia. Mas ele deixou o cargo no último campeonato, num processo de reformulação dos Lakers que envolveu também a saída do pivô Shaquille O?Neal. Assim, depois de terem sido campeões de 2000 a 2002 e de terem ficado com o vice em 2004 - perderam a final para o Detroit Pistons -, os Lakers amargaram uma temporada fraca. No atual campeonato, ganharam apenas 34 das 82 partidas e nem passaram para os playoffs, pela primeira vez nos últimos 11 anos. Resta saber agora como será o reencontro de Phil Jackson e o principal astro dos Lakers, Kobe Bryant, que foi muito criticado pelo treinador quando este deixou a equipe de Los Angeles.