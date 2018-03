Phil Jackson negocia volta aos Lakers O técnico Phil Jackson está negociando seu retorno ao Los Angeles Lakers. E uma reunião nos próximos dias deve sacramentar o negócio. Mas o encontro não é com dirigentes da equipe na qual sagrou-se tricampeão e sim com a estrela do time, o ala Kobe Bryant. Dizem nos EUA que Kobe teria sido o motivo pela saída de Jackson e do pivô Shaquille O?Neal dos Lakers, ano passado.