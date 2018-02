Phil Jackson renova com o Lakers por mais dois anos

O técnico Phil Jackson renovou seu contrato com o Los Angeles Lakers por mais dois anos. Pelo acordo, ele receberá US$ 24 milhões - aproximadamente de R$ 44 milhões. "Estamos felizes por ter um treinador com essa experiência", conta Mitch Kupchak, gerente geral do Lakers. "Nada foi mais vitorioso forá da quadra do que Phil. Sua trajetória na NBA diz tudo." Jackson chegou ao Lakers em junho de 1999, quando assinou contrato por cinco anos. Ele conquistou três campeonatos nesse período. Ele deixou a equipe em junho de 2004, mas retornou no ano seguinte para comandar novamente o Lakers - por esse acordo, ele havia recebido R$ 55 milhões.