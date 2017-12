Philadelphia derrota Washington na NBA A noite desta sexta-feira teve uma rodada bem movimentada na liga norte-americana de basquete, a NBA. Ao todo, treze partidas foram realizadas. O final mais emocionante da noite foi na Filadélfia, no jogo entre o time da casa, o Philadelphia 76ers, e o Washington Wizards. Allen Iverson, pivô dos Sixers, roubou uma bola em sua própria área quando faltavam apenas dois décimos de segundo para o término da prorrogação e conseguiu marcar a cesta que acabou decretando a vitórias dos 76ers, por 116 a 114. Confira os demais resultados da noite: Dallas Mavs 92 x 83 Portland TrailBlazes Boston Celtics 96 x 98 Cleveland Cavs Atlanta Hawks 99 x 117 Orlando Magic Detroit Pistons 78 x 77 Miami Heat Indiana Pacers 82 x 77 Charlotte Bobcats Minnesota Timberwolves 115 x 90 Memphis Grizzlies Denver Nuggets 75 x 89 San Antonio Spurs Utah Jazz 90 x 80 Houston Rockets Phoenix Suns 95 x 86 New Orleans Hornets Los Angeles Lakers 106 x 109 Sacramento Kings Golden State Warriors 87 x 98 Los Angeles Clippers Seattle SuperSonics 92 x 79 New Jersey Nets