Philadelphia é 2º finalista no Leste O Philadelphia 76ers garantiu neste domingo à noite sua vaga na final da Conferência Leste da NBA ao derrotar o Toronto por 88 a 87. Com esse resultado, o Philadelphia fechou a série melhor-de-sete em 4 a 3. Na final, o Philadelphia vai enfrentar o Milwaukee, que se classificou ao vencer o confronto com o Charlotte, também por 4 a 3. Quem vencer no confronto entre Philadelphia e Milwaukee - que também será em melhor de sete partidas - vai enfrentar o ganhador da série entre os finalistas da Conferência Oeste - Los Angeles Lakers e San Antonio Spurs.