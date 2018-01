Philadelphia empata série com Indiana O Philadelphia empatou na madrugada desta quarta-feira a série dos playoffs em 1 a 1 ao vencer o Indiana Pacers por 116 a 98. No sábado, a equipe havia perdido por apenas 1 ponto (79 a 78). O destaque do jogo foi Allen Iverson, que marcou 45 pontos. As duas equipes voltam a jogar no sábado, dia 28. Na outra partida, o Utah Jazz aumentou a vantagem sobre o Maverick Dallas em 2 a 0 ao derrotar o adversário nesta quarta-feira por 109 a 98. No primeiro jogo, a equipe havia vencido por 88 a 86. Karl Malone marcou 34 pontos, sete rebotes e fez três assistências. Os times voltam a se enfrentar no sábado, dia 28.