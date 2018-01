Philadelphia vence e garante 1º lugar O Philadelphia derrotou o Boston por 108 a 95 na noite desta segunda-feira e assegurou o primeiro lugar na Divisão do Pacífico e a vantagem de jogar como mandante nos playoffs da Conferência Leste, na próxima fase da NBA. Iverson que voltava ao time depois de duas rodadas afastado para tratamento de uma lesão, foi um dos destaque da partida, anotando 37 pontos. Em Utah, Karl Malone anotou 13 de seus 26 pontos no terceiro quarto da partida e os Jazz bateram o Houston por 96 a 81. Já classificado, o Utah segue na segunda posição na Divisão Meio-Oeste. O Houston é quinto. A rodada da NBA teve ainda os seguintes resultados: Detroit 81 x 69 Atlanta; New York 113 x 98 Charlotte e Indiana 100 x 78 Washington. Nesta terça-feira à noite, mais nove jogos: Orlando x Cleveland; Chicago x Milwaukee, Philadelphia x Miami, Denver x Houston, Dallas x San Antonio, Golden State x Portland, Minnesota x Vancouver, Phoenix x L.A. Lakers e L.A. Clippers x Sacramento. Quatorze das 16 vagas para a próxima fase da competição já estão preenchidas.