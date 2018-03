Philadelphia vence e se classifica Jogando na casa do adversário, o Philadelphia venceu Indiana Pacers por 88 a 85 na noite desta quarta-feira e fechou a série melhor-de-cinco em 3 a 1. Com esse resultado, o Philadelphia se transforma na terceira equipe a garantir vaga nas semifinais da Conferência Leste da NBA. Na próxima fase, vai enfrentar o vencedor de New York Knicks e Toronto, que está empatada em 2 a 2. A outra semifinal da conferência já está definida: será entre o Milwaukee Bucks e Charlotte Hornets.