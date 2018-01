Philadelphia vence segunda seguida após saída de Iverson Há vida sem Allen Iverson, é que constatou a torcida no Philadelphia Sixers na noite deste sábado, com a segunda vitória consecutiva da equipe depois da transferência do armador para o Denver Nuggets: 98 a 77 sobre o New York Knicks. Andre Igoudala foi mais uma vez o diferencial da equipe, com 20 pontos, tendo como escudeiro Chris Webber, com 18. O Philadelphia tem agora 7 vitórias e 19 derrotas e divide o posto de pior time da Conferência Leste com o Charlotte Bobcats, que levou uma surra do Chicago Bulls neste sábado, 115 a 76 - o pior time da temporada, com 6 vitórias e 22 derrotas, é o Memphis Grizzlies, que perdeu em casa para o Utah Jazz por 100 a 97. O problema do Philadelphia é o que o time inicia nesta terça, contra o Golden State Warriors, uma série de sete jogos seguidos fora de casa em dez dias. O Cleveland Cavaliers evitou a quarta derrota seguida graças à grande atuação de LeBron James, que marcou 32 pontos, 19 deles no último quarto, garantiu a vitória por 86 a 83 sobre o Orlando Magic, e chegou a 7.008 pontos marcados na carreira, uma semana antes de completar 22 anos - é o mais jovem jogador da história da NBA a atingir tal marca. O brasileiro Anderson Varejão teve atuação regular: fez apenas cinco pontos, mas pegou sete rebotes Outros resultados da rodada: Indiana Pacers 71 x 78 Minnesota Timberwolves Miami Heat 105 x 92 Golden State Warriors Detroit Pistons 108 x 81 Atlanta Hawks New Orleans Hornets 77 x 112 San Antonio Spurs Milwaukee Bucks 115 x 104 New Jersey Nets Houston Rockets 93 x 98 Los Angeles Clippers Seattle SuperSonics 110 x 97 Toronto Raptors