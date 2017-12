Philadelphia volta a vencer na NBA A equipe do Philadelphia Sixers venceu fora de casa o Cleveland Cavaliers por 94 a 91 e pois fim a uma seqüência de sete derrotas consecutivas na NBA. O destaque da partida foi Allen Iverson, que marcou 40 pontos para o Philadelphia. O Boston Celtics derrotou o Charlotte Hornets por 106 a 97 e assumiu a liderança da Divisão do Atlântico, na Conferência Leste, ao lado do New Jersey Nets. Ambos têm 14 vitórias e sete derrotas na primeira fase da NBA. Outros resultados da noite de sábado: Golden State Warriors 93 x 84 Memphis Grizzlies; Denver Nuggets 106 x 98 Phoenix Suns; Dallas Mavericks 125 x 117 Minnesota Timberwolves; Miami Heat 76 x 73 Houston Rocktes; Portland Trail Blazers 117 x 106 Orlando Magic; Milwaukee Bucks 115 x 95 Indiana Pacers; Atlanta Hawks 80 x 79 Chicago Bulls; San Antonio Spurs 100 x 80 Utah Jazz.