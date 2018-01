Phoenix arrasa Toronto e vence 15.ª partida seguida na NBA O Phoenix Suns atropelou o Toronto Raptors e obteve sua 15.ª vitória consecutiva na NBA, a maior seqüência vencedora de sua história, ao marcar 115 a 98, num dos dois jogos disputados na noite desta terça-feira na NBA. O pivô Amare Stoudamire foi o grande astro do jogo, com 28 pontos e 10 rebotes, com apenas 28 minutos em quadra. É também a maior série de vitórias seguidas desde os 19 triunfos obtidos pelo Los Angeles Lakers entre fevereiro e março de 2000. Nesta terça, o time praticamente não foi ameaçado, e chegou a abrir 27 pontos de vantagem no terceiro quarto. O brasileiro Leandrinho conseguiu, em 28 minutos, marcar 14 pontos e dar quatro assistências. Pelo Toronto, salvou-se o armador T. J. Ford, autor de 19 pontos. O resultado manteve o Phoenix Suns na liderança da Divisão do Pacífico, com 18 vitórias e 6 derrotas, com folga ainda maior para o Los Angeles Lakers, derrotado por 94 a 89 pelo Chicago Bulls na outra partida da noite, em Chicago. O ala Luol Deng foi o destaque do Chicago, com 23 pontos e 12 rebotes - pelo Lakers, Kobe Bryant teve uma noite apenas regular para seus padrões, com 19 pontos. O time acumula agora 16 vitórias e 9 derrotas.