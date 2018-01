Phoenix consegue a 5ª vitória seguida Amare Stoudemire fez 27 pontos, ontem à noite, em Toronto, na vitória do Phoenix Suns sobre o Toronto Raptors, por 123 a 105. Shawn Marion, do Phoenix, também se destacou com 21 pontos e 12 rebotes. Foi a quinta vitória consecutiva do Phoenix na atual temporada da NBA. Outros resultados: Miami Heat 104, Houston Rockets 95; Minnesota Timberwolves 84, Sacramento Kings 94; Cleveland Cavaliers 104, Milwaukee Bucks 87; Los Angeles Lakers 101, Charlotte Bobcats 90.