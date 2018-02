Phoenix dá uma aula no Cleveland com show de Steve Nash No duelo entre brasileiros e entre dois dos melhores jogadores da NBA, o Phoenix Suns deu uma aula de jogo coletivo e derrotou o Cleveland Cavaliers por 109 a 90, na noite desta quinta-feira, em Phoenix. O armador canadense Steve Nash, eleito o melhor da liga nas duas últimas temporadas, deu um show com suas 21 assistências - é a segunda vez na mesma temporada que ele consegue mais de 20 assistências. Além de Nash, o ala Shawn Marion brilhou com 19 pontos e 11 rebotes. O armador brasileiro Leandrinho, que começou a partida no banco de reservas, não ficou atrás e, em 26 minutos de ação em quadra, ajudou o Phoenix com 16 pontos. Com 27 vitórias e apenas oito derrotas, o Suns segue na liderança da Divisão do Pacífico e tem a segunda melhor campanha da NBA, só atrás do Dallas Mavericks. No lado do Cleveland, que mantém a ponta da Divisão Central (22-13), o astro LeBron James conseguiu 34 pontos e seis rebotes. O ala/pivô brasileiro Ânderson Varejão, que assim como Leandrinho iniciou o jogo como reserva, jogou 25 minutos e marcou apenas cinco pontos. Mesmo fora de casa, outro dos melhores armadores da liga também deu um show em quadra. Na vitória do New Jersey Nets sobre o Chicago Bulls por 86 a 83, Jason Kidd conseguiu seu 82.º triple-double (dois dígitos em três fundamentos) na carreira ao marcar 23 pontos, pegar 14 rebotes e dar 11 assistências. Além disso, foi o autor de três pontos nos últimos 15 segundos que garantiram o resultado positivo do seu time. Quem também se destacou no Nets, que retomou o primeiro lugar da Divisão do Atlântico (16-19) foi o ala Vince Carter, com 18 pontos e 10 rebotes. Mesmo reserva, o armador Ben Gordon foi o melhor do Chicago com 23 pontos.