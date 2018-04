Phoenix leva virada no fim e perde do Atlanta na NBA

O Phoenix Suns, do brasileiro Leandrinho, levou uma virada nos segundos finais e acabou derrotado pelo Atlanta Hawks por 102 a 101, na noite de sexta-feira, fora de casa. Os anfitriões contaram com a atuação decisiva do reserva Jamal Crawford, que marcou cinco pontos nos últimos três segundos de partida.

Veja também:

Dalembert traz alívio ao 76ers e ao sofrido Haiti

Com a derrota, o Phoenix manteve a distância para os líderes da Conferência Oeste da NBA. A equipe de Leandrinho ocupa a sexta posição, com 24 vitórias e 16 derrotas. Já o Atlanta segue na briga pelas primeiras colocações no lado Leste. Com o 26.º triunfo na temporada, a equipe ocupa a terceira posição, atrás apenas do líder Cleveland Cavaliers e do Boston Celtics.

O cestinha da partida foi Amar'e Stoudemire, com 28 pontos para o Phoenix. No entanto, o maior pontuador foi ofuscado pelas atuações de Al Horford, 24 pontos, e Crawford, que marcou 21 em 30 minutos em quadra. O reserva anotou ainda cinco pontos seguidos, decretando a virada sobre os visitantes, que lideravam o placar por 100 a 96.

A liderança do lado Oeste segue com o Los Angeles Lakers, que derrotaram o Los Angeles Clippers por 126 a 86, diante de sua torcida. O Lakers apresenta a melhor campanha da temporada, com 31 triunfos e apenas nove derrotas.

Pela Conferência Leste, o Orlando Magic voltou a tropeçar na competição. Na sexta-feira, a equipe caiu diante do Portland Trail Blazers por 102 a 87, fora de casa. Atual vice-campeão, o Orlando é o quarto colocado, com 26 vitórias e 14 derrotas.

BASQUETE EM FAMÍLIA

Sean Goldman foi o centro das atenções durante a derrota do New Jersey Nets para o Indiana Pacers por 121 a 105, em Nova Jersey. Depois de cinco anos de uma briga judicial no Brasil, o garoto voltou a morar com o pai, David, em seu país natal, os Estados Unidos.

Sua equipe, o Nets, ainda é a pior da temporada regular da NBA, com apenas três vitórias em 39 partidas disputadas pela temporada 2009/10 da NBA.

Confira os resultados da noite desta sexta-feira:

Philadelphia Sixers 98 x 86 Sacramento Kings

Charlotte Bobcats 92 x 76 San Antonio Spurs

Atlanta Hawks 102 x 101 Phoenix Suns

Detroit Pistons 110 x 104 New Orleans Hornets

New Jersey Nets 105 x 121 Indiana Pacers

New York Knicks 104 x 112 Toronto Raptors

Memphis Grizzlies 135 x 110 Minnesota Timberwolves

Dallas Mavericks 99 x 98 Oklahoma City Thunder

Houston Rockets 106 x 115 Miami Heat

Golden State Warriors 104 x 113 Milwaukee Bucks

Los Angeles Lakers 126 x 86 Los Angeles Clippers

Portland Trail Blazers 102 x 87 Orlando Magic

Chicago Bulls 121 x 119 Washington Wizards

Jogos deste sábado:

Indiana Pacers x New Orleans Hornets

Washington Wizards x Sacramento Kings

Charlotte Bobcats x Phoenix Suns

Detroit Pistons x New York Knicks

Oklahoma City Thunder x Miami Heat

Memphis Grizzlies x San Antonio Spurs

Utah Jazz x Milwaukee Bucks

Los Angeles Clippers x Cleveland Cavaliers