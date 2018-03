Phoenix perde mais uma na NBA Mesmo com uma boa atuação do brasileiro Leandrinho, que jogou 33 minutos e marcou 17 pontos, o time do Phoenix Suns decepcionou mais uma vez, perdendo na noite deste sábado para o Dallas Mavericks, por 124 a 103. Os Suns fazem a pior campanha da Conferência Oeste da NBA nesta temporada 2003-04. Estes foram os outros resultados da noite: Philadelphia 76ers 75 x 86 New York Knicks Clevelando Warriors 100 x 103 Golden State Warriors Chicago Bulls 83 x 97 Miami Heat Portland TrailBlazers 81 x 94 New Orleans Hornets