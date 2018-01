Phoenix quebra série de derrotas Amare Stoudemire anotou 33 pontos e Steve Nash registrou sua pontuação mais alta na atual temporada da NBA (30), lideraram o Phoenix Suns na vitória, ontem à noite, por 113 a 105 sobre o New Jersey Nets. Com este resultado, o Phoenix quebrou um série de seis derrotas consecutivas. Outros resultados de ontem: Toronto Raptors 103 Charlotte Bobcats; 92 Dallas Mavericks 95 Denver Nuggets 93; New York Knicks 101 Milwaukee Bucks 96; Miami Heat 97 New Orleans Hornets 68; Sacramento Kings 73 San Antonio Spurs 103; Seattle SuperSonics 122 Utah Jazz 105.