Phoenix quebra série invicta do Dallas Joe Johnson fez a cesta que deu a vantagem de um ponto para o Phoenix, quando faltavam pouco mais de quatro segundo para o final da partida. Logo em seguida, seu companheiro de equipe, Shawn Marion, bloqueou um arremesso de contra-ataque feito pelo gigante alemão Dirk Nowitzki, do Mavericks, que havia batido no aro. Estes dois lances garantiram a vitória ontem, em Dallas, do Phoenix Suns sobre o Dallas Mavericks, por 124 a 123. Com o resultado, os Suns interromperam uma série de seis vitórias consecutivas dos Mavericks. Foi o segundo positivo dos Suns sem o base Steve Nash, que está contundido. Nessas duas partidas, Nash foi substituído pelo brasileiro Leandrinho Barbosa, que teve bons desempenhos. Ontem, Leandrinho jogou durante 33 minutos, fez seis pontos, pegou quatro rebotes e deu duas assistências. Outros resultados da rodada de ontem da NBA: Miami Heat 101 Orlando Magic 98; Charlotte Bobcats 90 Chicago Bulls 94; New York Knicks 90 Indiana Pacers 79; Filadélfia Sixers 99 Sacramento Kings 101; San Antonio Spurs 82 Memphis Grizzlies 84.