Phoenix Suns avança nos playoffs Na quarta partida da série melhor de sete, o Phoenix Suns, do brasileiro Leandrinho, derrotou ontem à noite o Memphis Grizzlies por 123 a 115, e avançou nos playoffs da NBA, já que havia vencido as três partidas anteriores. O próximo adversário do Phoenix Suns sairá do confronto que Dallas Mavericks Houston Rockets estão disputando.