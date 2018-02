Phoenix Suns chega a 14.ª vitória consecutiva na NBA O Phoenix Suns se vingou do Washington Wizards, que há um mês interrompeu sua seqüência de 15 vitórias consecutivas, estabelecendo uma nova marca ao vencer a 14.ª partida consecutiva na NBA. O armador canadense Steve Nash marcou 27 pontos e ajudou o Suns a derrotar o Wizards por 127 a 105. Depois de superar a barreira dos vinte pontos nas três últimas partidas, o brasileiro Leandrinho desta vez fez apenas 10. O armador acertou 3 de 10 arremessos, inclusive 2 de 7 de três pontos, e os dois lances livres que executou. O Suns tem agora 33 vitórias e 8 derrotas, a segunda melhor da liga e a melhor da Divisão do Pacífico. Já no Wizards, o destaque foi o armador mais uma vez o armador Gilbert Arenas, com 31 pontos, porém, bem menos que os 54 que marcou na partida de dezembro. O Dallas Mavericks também conseguiu uma importante marca, sua oitava vitória consecutiva, mantendo-se como a equipe com a melhor marca da liga. A equipe venceu o Orlando Magic por 111 a 95, na Flórida. Os destaques foram os alas Dirk Nowitzki e Josh Howard, com 33 pontos e 25 pontos, respectivamente. O Mavericks tem agora a marca de 35 vitórias e 8 derrotas. E a dupla dinâmica Iverson/Anthony garantiu mais uma vitória para o Denver Nuggets, que venceu o Seattle SuperSonics por 117 a 112, fora de casa. Carmelo Anthony fez 34 pontos e pegou nove rebotes, enquanto Allen Iverson marcou outros 21 e deu 10 assistências. Com isso, a dupla conseguiu anular a bela marca de 44 pontos que o ala-armador Ray Allen marcou para o SuperSonics. O pivô brasileiro Nenê, reserva do Nuggets, está recuperando sua importância para a equipe. O jogador, que desta vez fez 17 pontos, chegou a três partidas marcando mais de dez. Ele já fizera 14 contra o Houston Rockets e 11 contra o Memphis Grizzlies. No jogo contra o Seattle, Nenê permaneceu 25 minutos em quadra, acertou 5 de 7 arremessos e 7 de 9 lances livres, pegou 7 rebotes e deu uma assistência. O Nuggets está na vice-liderança na Divisão Noroeste, com 22 vitórias e 17 derrotas. O Chicago Bulls voltou aos trilhos e acabou com uma seqüência de duas derrotas consecutivas ao vencer em casa o Atlanta Hawks por 94 a 86. A equipe foi liderada pelo ala sudanês Luol Deng, com 18 pontos, e pelo armador Kirk Hinrich, com 12 pontos e 12 assistências. O veterano ala P.J. Brown colaborou com 15 pontos, sua marca mais alta na temporada, e recuperou nove rebotes para o Bulls. A equipe de Chicago está em terceiro na Divisão Central, com 24 vitórias e 19 derrotas. Outros resultados da rodada da NBA: Philadelphia Sixers 102 x 96 New Orleans Hornets Los Angeles Clippers 105 x 96 Milwaukee Bucks