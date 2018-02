Phoenix Suns consegue nona vitória consecutiva na NBA Segunda melhor equipe da temporada, o Phoenix Suns, líder da Divisão do Pacífico, derrotou na noite deste sábado o Orlando Magic, primeiro colocado na Divisão Sudeste, por 107 a 101, conquistando a sua nona vitória consecutiva na NBA. O destaque na vitória foi o armador Boris Diaw, com 19 pontos, 9 rebotes e 11 assistências. O brasileiro Leandrinho jogou 23 minutos e deixou a quadra com 12 pontos. No entanto, o cestinha do jogo foi o ala-armador Jameer Nelson, do Orlando, com 26 pontos. Essa foi a 28.ª vitória do Phoenix em 36 partidas disputadas, o que deixa o time com um aproveitamento de 77,8%. A equipe só perde para o Dallas Mavericks, líder da Divisão Sudoeste, que tem 78,9%. Outro destaque deste sábado ficou por conta do atual campeão Miami Heat. Em franca recuperação, a equipe conquistou a sua quarta vitória consecutiva ao derrotar o Utah Jazz, fora de casa, por 119 a 110, com 32 pontos do armador Dwyane Wade. O Cleveland Cavaliers, de Ânderson Varejão, foi a Los Angeles derrotar o time do Clippers por 104 a 92, com ótima atuação do ala LeBron James, que anotou 28 pontos. O brasileiro marcou sete pontos nos 27 minutos em que esteve em quadra. Garnett na história da NBA O ala Kevin Garnett escreveu o seu nome na história da NBA ao superar os 10 mil rebotes na carreira (ele fez 14 neste sábado). De quebra, ele anotou 32 pontos e comandou o Minnesota Timberwolves na vitória sobre o New Jersey Nets, por 109 a 98. Garnett foi o 32.º jogador a alcançar essa marca. Outros jogos da rodada: Charlotte Bobcats 89 x 83 Philadelphia Sixers Detroit Pistons 81 x 73 Boston Celtics San Antonio Spurs 93 x 80 Washington Wizards Chicago Bulls 111 x 66 Memphis Grizzlies Sacramento Kings 111 x 115 Houston Rockets Milwaukee Bucks x New Orleans Hornets (adiado por causa do mau tempo)