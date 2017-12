Phoenix Suns, do brasileiro Leandrinho, perde outra na NBA Mesmo com um boa apresentação do armador brasileiro Leandrinho, o Phoenix Suns amargou a terceira derrota em quatro jogos da temporada 2006/07 da NBA ao ser superado, na madrugada deste domingo (horário de Brasília), pelo Los Angeles Clippers por 114 a 108, no Ginásio Staples Center, em Los Angeles. Com o resultado, os Suns ocupam agora a lanterna da Divisão do Pacífico. A liderança está com o Los Angeles Lakers (três vitórias e nenhuma derrota), seguido pelos Clippers (dois triunfos e um tropeço). Leandrinho iniciou o jogo no banco de reservas, mas esteve em quadra por 28 minutos. Ele marcou 13 pontos, pegou quatro rebotes e deu quatro assistências. O destaque da partida foi o seu colega de equipe, o armador canadense Steve Nash, que conseguiu um double-double (dois dígitos em dois fundamentos) ao anotar 28 pontos e fazer 13 assistências. O ala Shawn Marion também brilhou ao marcar 25 pontos e capturar 15 rebotes. Pelo lado dos Clippers, os maiores pontuadores da partida foram os armadores Corey Maggette e Sam Cassell, com 23 pontos cada. Anderson Varejão foi o outro brasileiro em quadra. O seu time, o Cleveland Cavaliers, também perdeu na rodada ao ser superado pelo Charlotte Bobcats por 92 a 88, fora de casa. Com apenas 18 minutos em quadra, o ala-pivô foi excluído da partida ao fazer seis faltas, quando tinha quatro pontos e seis rebotes. O ala Drew Gooden foi o destaque dos Cavs, com 21 pontos. No entanto, o cestinha do jogo foi o armador Raymond Felton, dos Bobcats, com 23. Já pivô Rafael "Baby" Araújo não participou da vitória do Utah Jazz sobre o Golden State Warriors por 106 a 82. O pivô turco Mehmet Okur, do Jazz, brilhou com 21 pontos e 12 rebotes no triunfo da sua equipe. Confira os resultados da rodada: Washington Wizards 124 x 117 Boston Celtics Charlotte Bobcats 92 x 88 Cleveland Cavaliers New York Knicks 95 x 109 Indiana Pacers Detroit Pistons 95 x 86 Memphis Grizzlies Milwaukee Bucks 104 x 91 Sacramento Kings Houston Rockets 107 x 76 Dallas Mavericks Utah Jazz 106 x 82 Golden State Warriors Portland Trail Blazers 88 x 86 Minnesota Timberwolves Los Angeles Clippers 114 x 108 Phoenix Suns