Phoenix Suns e Chicago Bulls vencem com facilidade na NBA Steve Nash e Shawn Marion comandaram o ataque do Phoenix Suns na fácil vitória, por 109 a 75, sobre o Houston Rockets, em Phoenix, na rodada de quinta-feira da NBA. Foi a quarta vitória consecutiva do Suns, que lidera a Divisão Pacífico com 35 vitórias e 17 derrotas. O brasileiro Leandro Barbosa fez 12 pontos. Na outra partida da noite, o Chicago Bulls também não teve trabalho para vencer o Philadelphia Sixers por 117 a 84, em Chicago.