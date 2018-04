Phoenix Suns estréia com vitória na NBA

O pivô Amar Stoudemire voltou a demonstrar que está completamente recuperado da última operação no joelho, somando 23 pontos e 11 rebotes para ser o líder do Phoenix Suns, que estreou na nova temporada da NBA com uma vitória por 106 a 99 sobre o Seattle Supersonics. O palco foi o Key Arena de Seattle, onde os torcedores do SuperSonics esperavam um show do seu novo ídolo, o ala novato Kevin Durant. Mas quem brilhou foi Stoudemire, apoiado pelo armador canadense Steve Nash, que anotou 18 pontos, 12 assistências e sete rebotes. O ala-armador brasileiro Leandrinho jogou 28 minutos e marcou nove pontos, acertando 3 de 7 arremessos de quadra, sendo 1 de 4 de três pontos, e 2 de 2 lances livres. Ele deu cinco assistências, roubou três bolas e pegou dois rebotes. Durant, número dois no "draft" universitário, foi sem discussão o melhor do SuperSonics: 27 pontos, cinco rebotes e uma assistência. O ala Chris Wilcox somou 23 pontos e 11 rebotes. O novo dono do SuperSonics, Clay Bennett, espera anunciar nesta sexta-feira se a equipe vai continuar em Seattle. Na quarta-feira, terminou o prazo para que os políticos aprovassem a construção de um novo ginásio.