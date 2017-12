Phoenix Suns ganha e se mantém vivo nos playoffs da NBA O "double-double" do pivô francês Boris Diaw ajudou o Phoenix Suns, do brasileiro Leandrinho, a manter suas chances nos playoffs da NBA com uma vitória, na noite desta terça-feira, sobre o Los Angeles Lakers por 114 a 97, no quinto jogo da melhor-de-sete da primeira rodada da Conferência Oeste. Foi a melhor atuação de Diaw nos playoffs. Agora, a vantagem do Lakers é de 3 a 2. O sexto jogo será disputado nesta quinta-feira, no Staples Center de Los Angeles. O Suns precisa vencer novamente para forçar o sétimo confronto, no seu ginásio. Das sete equipes que conseguiram reverter uma desvantagem de 3 a 1 nos playoffs, cinco chegaram ao título. Diaw liderou o ataque do Suns, com 25 pontos, 10 rebotes e nove assistências. O brasileiro Leandro Barbosa, o Leandrinho, marcou 11 pontos em 24 minutos. Ele acertou 4 de 9 arremessos de quadra, (1 de 4 de três pontos), e 2 de 2 lances livres. Além disso, deu duas assistências e roubou uma bola. No Lakers, horas antes do jogo o pivô Kwame Brown foi informado pela polícia de Los Angeles que estava sendo investigado num caso de abuso sexual. O jogador divulgou um comunicado oficial dizendo-se "completamente inocente". Nos outros jogos desta terça, os times mandantes venceram e fizeram 3 a 2 em suas séries. Em San Antonio, o Spurs derrotou o Sacramento Kings por 109 a 98; em Miami, o Heat bateu o Chicago Bulls por 92 a 78; e em New Jersey, o Nets venceu o Indiana Pacers por 92 a 86.