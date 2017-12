Phoenix Suns ganha mais uma na NBA O Phoenix Suns está fazendo uma campanha muito regular nesta temporada da NBA. A equipe está em terceiro lugar na Divisão do Pacífico, atrás apenas do Los Angeles Lakers e do Sacramento Kings, com 12 vitória e 7 derrotas. Além disso, com os 110 a 93 sobre o Golden State Warriors, na última rodada, o Phoenix já soma 5 vitórias consecutivas na liga norte-americana de basquete. Nesta vitória sobre o Golden State, os destaques do Suns foram o ala Shwan Marion e o armador Stephon Marbury. Marion marcou 23 pontos e ainda pegou 9 rebotes, enquanto Marbury fez outros 20 pontos e deu 11 assistências. Em outros jogos da rodada, o New York Knicks ganhou do Houston Rockets por 89 a 86 e o Orlando Magic derrotou o Memphis Grizzlies por 113 a 71.