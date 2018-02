Phoenix Suns ganha outra fora de casa e mantém liderança O armador Steve Nash anotou 13 de seus 15 pontos no último quarto para liderar o Phoenix Suns à vitória sobre o Toronto Raptors por 100 a 98, no Canadá, na rodada desta quarta-feira da NBA. O canadense fez só 1 de 7 arremessos de quadra nos primeiros três quartos, mas se recuperou no último e inclusive fez oito dos últimos nove pontos do Suns. O jogador também contribuiu com nove assistências para a equipe do Arizona, que melhorou sua campanha na temporada para 23-8. O armador reserva brasileiro Leandrinho fez 12 pontos, em 32 minutos em quadra, ao encestar 5 de 16 arremessos de quadra, incluindo 2 de 4 de três pontos, com 3 rebotes e 4 assistências. O Phoenix, que agora tem quatro vitórias seguidas, lidera a Divisão do Pacífico. O Toronto (13-19), com a derrota, caiu para o segundo lugar da Divisão Atlântico e já soma três derrotas seguidas. Fora de casa, o Cleveland Cavaliers, equipe do brasileiro Anderson Varejão, venceu o Boston Celtics por 107 a 104. Essa foi a quinta vitória do time de Ohio nas últimas seis partidas e a sétima consecutiva em cima do Celtics. Anderson contribuiu com 4 pontos, três rebotes e uma assistência em 17 minutos de jogo. O astro LeBron James anotou 32 pontos e o pivô Zydrunas Ilgauskas fez 27 e pegou 11 rebotes. O campeão Miami Heat teve sua crise agravada com a derrota para os Los Angeles Clippers por 110 a 95, na Flórida. O ala Elton Brand fez 28 pontos e o pivô Chris Kaman anotou 20 para o time da Califórnia, que agora tem a marca de 15-17 e segue na lanterna da Divisão do Pacífico. O Heat, que soma agora quatro derrotas seguidas, ficou sem seu treinador Pat Riley, que antes da partida informou que se submeterá a uma cirurgia de joelho na próxima sexta e, quando se recuperar, a outra no quadril. Por isso, não tem uma data para retornar ao comando da equipe e pediu licença. O assistente de Riley, Ron Rothstein será o treinador interino. Os outros resultados da rodada foram: Washington Wizards 108 x 105 Milwaukee Bucks Minnesota Timberwolves 103 x 101 San Antonio Spurs (após uma prorrogação) Memphis Grizzlies 144 x 135 Golden State Warriors Houston Rockets 103 x 96 Seattle Supersonics Utah Jazz 98 x 87 Philadelphia Sixers Portland Trail Blazers 81 x 99 New York Knicks Atualizado às 9h10