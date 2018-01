Phoenix Suns perde outra vez O Memphis Grizzlies , liderado pelo ala Bonzi Wells, derrotou ontem o Phoenix Suns por 88 a 79. Foi a quinta partida consecutiva sem vitória do time do brasileiro Leandrinho, que não jogou por estar machucado. Outros resultados da rodada de ontem da NBA: Boston Celtics 92 Chicago Bulls 83; Toronto Raptors 98 New York Knicks 81 Charlotte Bobcats 105 Filadélfia Sixers 107; New Jersey Nets 96 Milwaukee Bucks 90; Miami Heat 111 Atlanta Hawks 92; New Orleans Hornets 90 Indiana Pacers 87; San Antonio Spurs 80 Los Angeles Clippers 79; Portland Trail Blazers 101 Cleveland Cavaliers 107; Los Angeles Lakers 93 Minnesota Timberwolves 90.