Phoenix Suns vence mais uma na NBA O Phoenix Suns, time do brasileiro Leandrinho, continua imbatível na NBA. Na noite deste sábado, jogando em casa, venceu mais uma partida, a oitava seguida, ao derrotar o Washington Wizards por 110 a 96. Com a vitória, o Phoenix agora acumula 21 jogos ganhos e apenas três jogos perdidos, e é o time com a melhor campanha nesta temporada 2004/05 da liga norte-americana de basquete. Confira os demais resultados da noite: Charlotte Bobcats 101 x 100 Houston Rockets (na prorrogação) Orlando Magic 117 x 95 Denver Nuggets Detroit Pistons 74 x 75 Portland TrailBlazers Cleveland Cavs 107 x 114 Boston Celtics (na prorrogação) Chicago Bulls 85 x 71 Indiana Pacers Milwaukee Bucks 97 x 116 Philadelphia 76ers Dallas Mavericks 90 x 68 Atlanta Hawks San Antonio Spurs 104 x 85 Golden State Warriors