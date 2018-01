Phoenix Suns vence mais uma na NBA A equipe do Phoenix Suns, do brasileiro Leandrinho, continua imbatível na temporada 2004/05 da liga norte-americana de basqute, a NBA. Na noite deste sábado, os Suns não tomaram conhecimento do Los Angeles Clippers e, mesmo atuando na casa do adversário, conseguiram uma vitória fácil, por 108 a 91. Joe Johnson, que marcou 23 pontos, e Shawn Marion, com 22, foram os destaques da partida. Com 29 vitórias e apenas quatro derrotas, os Suns têm a melhor campanha dentre todos os times da NBA nessa temporada. Confira os outros resultados da noite: Cleveland Cavs 104 x 79 New York Knicks San Antonio Spurs 99 x 90 Denver Nuggets Washington Wizards 117 x 114 Minnesota Timberwolves Orlando Magic 104 x 101 New Jersey Nets New Orleans Hornets 121 x 117 Sacramento Kings (na prorrogação) Chicago Bulls 102 x 91 Boston Celtics Milwaukee Bucks 89 x 86 Utah Jazz Dallas Mavericks 121 x 101 Indiana Pacers