Phoenix Suns vence o líder Sacramento Shawn Marion e Stephon Marbury lideraram o Phoenix Suns na vitória sobre o Sacramento Kings, na noite deste sábado, por 110 a 101. Ambos marcaram 28 pontos cada. O resultado mantém as duas equipes na mesma posição na Divisão do Pacífico. Os Kings lideram com 21 vitórias e oito derrotas, seguidos pelo Suns, que tem agora 16 vitórias em 27 partidas. Pela mesma Divisão, o Portland Trail Blazers bateu o Seattle SuperSonics por 81 a 80. A cesta decisiva foi marcada por Derek Anderson, que fez uma arremesso de três pontos faltando menos de 2 segundos para o término da partida. Foi a quarta vitória consecutiva dos Blazers. Como aconteceu com os Suns e os Kings, o Portland manteve o terceiro lugar, com 15 vitórias em 26 partidas, e o Seattle continua em quinto, com 14 derrotas em 28 jogos. Outros resultados deste sábado: Atlanta 79 x 77 Philadelphia Boston 89 x 82 Cleveland New Jersey 100 x 92 Detroit Minnesota 98 x 86 Houston Chicago 100 x 103 Indiana Milwaukee 94 x 90 New York San Antonio 92 x 81 Washington L.A. Clippers 92 x 89 Denver