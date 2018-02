Phoenix vence a 17.ª seguida em duelo de brasileiros na NBA O Phoenix Suns continua dando as cartas na atual temporada da NBA. Com mais uma grande atuação do armador canadense Steve Nash, eleito o MVP nos dois últimos anos, o time do Arizona derrotou o Cleveland Cavaliers por 115 a 100, neste domingo, em Cleveland, e conseguiu a 17.ª vitória consecutiva na competição. O jogo marcou também um duelo entre jogadores brasileiros - assim como no placar do jogo, o armador Leandrinho foi melhor que o ala/pivô Ânderson Varejão. Com 23 pontos e 15 assistências, Nash foi o fator de desequilíbrio no jogo. Especialmente no último período, quando o Phoenix conseguiu disparar no placar e garantir o resultado positivo. Agora com 36 vitórias e apenas oito derrotas, o Suns segue com a melhor campanha de toda a NBA. O Cleveland, com 25 vitórias e 19 derrotas, teve o astro LeBron James como destaque - cestinha da partida com 30 pontos. Ambos reservas em suas equipes, Leandrinho teve maior tempo de jogo do que Ânderson Varejão e contribuiu muito com seus 19 pontos em quase 32 minutos em quadra. Com pouco menos de 16 minutos de ação, Varejão não conseguiu mais do que quatro pontos e quatro rebotes. Outro destaque da rodada da NBA foi a emocionante vitória do San Antonio Spurs sobre o Los Angeles Lakers por 96 a 94, na Califórnia. Depois do empate em 80 no tempo normal, o jogo foi decidido na prorrogação com uma cesta de três pontos do ala Michael Finley para o Spurs faltando apenas 1,3s para o final. Mias uma vez, o astro do Lakers, Kobe Bryant, foi o cestinha da partida ao marcar 31 pontos. Confira os outros resultados da rodada: Milwaukee Bucks 107 x 105 New York Knicks Boston Celtics 91 x 105 Washington Wizards Detroit Pistons 95 x 87 Indiana Pacers Seattle SuperSonics 76 x 98 Los Angeles Clippers