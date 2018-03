Phoenix vence com 7 pontos de Leandro Amare Stoudemire fez 40 pontos e pegou 16 rebotes na vitória ontem à noite do Phoenix Suns sobre o Dallas Mavericks por 127 a 102, na primeira partida das semifinais da Conferência Oeste da NBA. Pelos Suns, o brasileiro Leandrinho Barbosa jogou cinco minutos e fez sete pontos. Antes do jogo, o canadense Steve Nash foi ovacionado ao receber o troféu de melhor jogador da temporada 2004-2005.