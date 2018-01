Phoenix vence duelo de líderes O esperado duelo das melhores equipes da atual temporada da NBA foi vencido pelo Phoenix Suns que, comandado pelo pivô Amare Stoudemire e o base canadense Steve Nash, derrotou com tranqüilidade, ontem, por 122 a 107, o Miami Heat de Shaquille O´Neal. Foi a sétima vitória consecutiva da equipe do armador reserva brasileiro, Leandrinho, líder da Divisão do Pacífico.