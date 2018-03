Phoenix vence e ainda sonha Com uma memorável atuação no último quarto, o Phoenix Suns derrotou na noite de ontem, na quadra do adversário, o San Antonio Spurs por 111 a 106. Agora, a série melhor de sete da Conferência Oeste da NBA está 3 a 1 para o San Antonio. Amaure Stoudemire foi o herói do Suns, com 31 pontos, seguido por Joe Johnson, com 26, e Steve Nash, com 17. O quinto jogo será disputado em Phoenix. O vencedor da série jogará a finalíssima contra o ganhador da série da Conferência Leste, que está sendo disputada por Miami Heat (2 triunfos) e Detroit Pistons (1). Na NBA nunca ganhou uma série uma equipe que esteve em desvantagem de 3 a 0. O Phoenix sonha quebrar essa escrita.