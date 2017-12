Phoenix vence e lidera os playoffs das semifinais da NBA O Phoenix Suns, do brasileiro Leandrinho, assumiu a liderança dos playoffs das semifinais da Conferência Oeste da NBA ao bater o Los Angeles Clippers na madrugada deste sábado (horário de Brasília) por 94 a 91, no ginásio Staples Center, em Los Angeles. Com o triunfo, os Suns lideram a série melhor-de-sete partidas por 2 a 1. As duas equipes voltam a se enfrentar neste domingo, também em Los Angeles. Se vencer o confronto, a equipe de Phoenix irá definir a vaga na final em casa. Apesar de ter atuado por 23 minutos, Leandrinho não conseguiu repetir os bons desempenhos apresentados nos últimos quatro jogos e terminou a partida com apenas seis pontos, uma assistência e um rebote. O destaque da vitória dos Suns foi o ala-pivô Shawn Marion, que fez sua melhor exibição nos playoffs. Ele conseguiu um double-double (dois dígitos em dois fundamentos) ao anotar 32 pontos e capturar 19 rebotes. Pelo lado dos Clippers, o cestinha do jogo foi o ala Elton Brand, com 20 pontos. No confronto válido pelas semifinais da Conferência Leste, o Miami Heat venceu o New Jersey Nets por 103 a 92, fora de casa, no ginásio Continental Airlines Arena. O triunfo deixou a equipe do pivô Shaquille O´Neal na liderança da série com 2 vitórias contra uma. O melhor em quadra foi o armador Vince Carter, dos Nets, com 43 pontos. Pelo lado do Heat, o armador Dwyane Wade se destacou com 30 pontos, 11 a mais que O´Neal.