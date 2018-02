Pierce e Allen comandam a vitória do Celtics sobre o Bulls

A derrota de quarta-feira para o Detroit Pistons ficou para trás e o Boston Celtics voltou ao caminho da vitória, derrotando por 107 a 82 o Chicago Bulls. O ala Paul Pierce marcou 22 pontos, inclusive acertando 4 de 4 arremessos de três pontos, foi o líder do ataque do Celtics. Ele também pegou sete rebotes e deu três assistências. O ala-armador Ray Allen, completamente recuperado de sua lesão no tornozelo, contribuiu com 18 pontos. O Celtics (21-3) tem a melhor campanha da NBA. O ala-armador Ben Gordon, com 19 pontos, foi o cestinha do Bulls (9-15), último colocado da Divisão Central. Kevin Durant leva Sonics à virada sobre o Raptors A classe do novato Kevin Durant e a experiência do ala Wally Szczerbiak levaram o Seattle Supersonics a vencer por 123 a 115, de virada, o Toronto Raptors, que sofreu a sua segunda derrota consecutiva. Durant marcou 27 pontos, e Szczerbiak, 23, acertando 4 de 7 arremessos de três pontos. O novato foi decisivo para o SuperSonics (8-19), com uma grande atuação no terceiro quarto, animando os seus companheiros e comandando a virada. O ala Chris Bosh, com 26 pontos e 13 rebotes, voltou a ser o líder do Raptors (15-13). Jefferson leva Timberwolves à vitória O ala Al Jefferson somou 29 pontos e 13 rebotes para levar o Minnesota Timberwolves a uma vitória por 131 a 118 sobre o Indiana Pacers. O Timberwolves (4-21) rompeu uma seqüência de seis derrotas, mas continua em último lugar na Divisão Noroeste. O Pacers (14-13) foi surpreendido pelo ataque de Jefferson, que quebrou sua seqüência de três vitórias. Mas manteve a vice-liderança da Divisão Central. O ala-armador Mike Dunleavy anotou 30 pontos e seis rebotes para a equipe. Força da defesa garante vitória do Pistons O Detroit Pistons mostrou força na defesa para conter o Memphis Grizzlies, vencendo por 94 a 67 no Auburn Hills Palace. No ataque, o líder do Pistons foi o ala Tayshaun Prince, que anotou 16 pontos. O ala Antonio McDyess marcou 11, com 11 rebotes e três roubadas de bola. Foi a quarta vitória consecutiva do Pistons (19-7), líder da Divisão Central e segundo melhor time da Conferência Leste. O ala Rudy Gay, com 18 pontos, foi o melhor jogador do Grizzlies (8-18).