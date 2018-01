Pierce é o destaque na vitória do Celtics sobre o Nuggets O ala Paul Pierce anotou 36 pontos e liderou o Boston Celtics a uma vitória por 106 a 101 sobre o Denver Nuggets. O Celtics (27-36) evitou a segunda derrota consecutiva e se manteve no terceiro lugar da Divisão Atlântico. O ala Wally Szczerbiack aportou 18 pontos enquanto que o reserva Delonte West colaborou com 12 pontos para o Celtics, que ganhou cinco dos últimos 10 jogos. A derrota interrompeu uma seqüência de cinco triunfos consecutivos do Nuggets (35-29), que continua na liderança da Divisão Noroeste. O Nugets contou com a liderança do ala Carmelo Anthony, que aportou 36 pontos, enquanto que o armador Andre Miller aportou 19 pontos. Ruben Patterson aportou 14 pontos.