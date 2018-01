Pierce faz 37 pontos na vitória do Boston Paul Pierce marcou 37 pontos para colocar o Boston Celtics a uma vitória da próxima fase dos playoffs da NBA contra o Indiana Pacers, pela Conferência do Leste. Boston ganhou o jogo deste domingo, por 102 a 92, e fez 3 a 1 na série melhor-de-sete. As equipes voltam a jogar nesta terça-feira, em Indiana. Nesta segunda, o Philadelphia Sixers pode fechar o seu playoff contra o New Orleans Hornets. Os Sixers vencem por 2 a 1. Outra equipe com chance de decidir o playoff nesta segunda, no quarto jogo da série é o Sacramento Kings que lidera por 2 a 1 o confronto contra o Utah Jazz.