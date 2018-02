Pierce leva Celtics à 12a vitória consecutiva em casa O Boston Celtics conseguiu sua 12a vitória consecutiva em casa ao passar facilmente pelo Milwaukee Bucks por 104 x 82, na sexta-feira, liderados por Paul Pierce, cestinha do jogo com 32 pontos. Rajon Rondo acrescentou mais 17 e Kevin Garnett outros 15, e o Celtics (19 vitórias e 2 derrotas) igualaram a melhor marca da história do time com sua sequência de 12 vitórias sem nenhuma derrota em casa. "Eu queria ser mais agressivo do que eu tenho sido, especialmente com Ray Allen fora, para ganhar mais ritmo", disse Pierce aos repórteres depois de converter cinco chutes de três pontos e ter aproveitamento de nove arremessos de quadra em 22 tentativas. "Mas independentemente do que o ataque faz, nós vamos conseguir virar mais jogos por causa de nossa defesa", acrescentou Pierce. "Eu acho que fizemos um grande jogo defensivo no terceiro quarto. Foi isso que clareou o nosso jogo." Allen ficou de fora do jogo por conta de um inchaço no tornozelo, mas o Celtics não precisou dele para marcar 12 pontos consecutivos no terceiro quarto e abrir uma vantagem de 60 x 49, antes que uma sequência de 10 x 0 no quarto quarto desse ao time a vantagem de 31 pontos. Mo Willians foi o melhor marcador do Milwaukee com 14 pontos, Bobby Simmons marcou 11 e Yi Jianlian anotou 10. * O Golden State Warriors aproveitou uma sequência de 14 x 2 no quarto quarto para acabar com uma série de nove derrotas seguidas e bater em casa o Los Angeles Lakers por 108 x 106. Baron Davis, que comandou a virada, e Al Harrington marcaram ambos 22 pontos para os Warriors. Stephen Jackson acrescentou mais 20. Kobe Bryant marcou 21 para os Lakers, que viu encerrada uma série de quatro triunfos consecutivos. * Jason Kapono marcou no quarto quarto 17 dos 29 pontos que anotou, seu recorde pessoal, e o Toronto Raptors conseguiu sua quarta vitória consecutiva com um triunfo fora de casa sobre o Indiana Pacers por 104 x 93. Chris Bosh somou 22 pontos e 16 rebotes e Jose Calderon anotou 18 pontos e 16 assistências. Mike Dunleavy foi o cestinha do Pacers com 23 pontos. * O Sacramento Kings venceu seu primeiro jogo fora de casa na temporada, ao bater o Philadelphia 76ers por 109 x 99, com 25 pontos de Brad Miller e outros 24 de Mikki Moore. O Kings havia perdido nove vezes consecutivas fora de seus domínios. Andre Miller marcou 24 para o Philadelphia, que sofreu uma derrota após quatro triunfos seguidos. * Vince Carter marcou 32 pontos e o New Jersey Net acabou com uma série de quatro derrotas consecutivas com uma vitória em casa por 105 x 97 sobre o Cleveland Cavaliers. LeBron James foi o cestinha do Cleveland com 29 pontos e oito assistências. * Dwight Howard levou o Orlando Magic a uma vitória fora de casa por 103 x 87 sobre o Charlotte Bobcats ao marcar 33 pontos, 18 rebotes e quatro bloqueios. O triunfo acabou com uma série de três derrotas consecutivas do Magic. Raymond Felton conseguiu 18 pontos, com Gerald Wallace e Emeka Okafor marcando 16 pontos cada para o Bobcats. * O Los Angels Clippers impôs a sexta derrota consecutiva ao Memphis Grizzilies ao vencer em casa por 98 x 91. Chris Kaman marcou 23 pontos e 16 rebotes para o Clippers. * Luol Deng marcou 29 pontos e Kirk Hirinch anotou 15 pontos, 14 assistências e 12 rebotes na vitória do Chicago Bulls por 101 x 96 sobre o New York Knicks, que amargou sua quinta derrota consecutiva. Zach Randolph somou 27 pontos e 15 rebotes para o New York.