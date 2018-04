Pinheiros 100% pega Assis no Paulista O jovem time do Pinheiros tenta nesta quinta-feira, às 20h30, contra o Conti/Assis, manter a invencibilidade no Campeonato Paulista Masculino de Basquete. A partida será em Assis e terá transmissão ao vivo da ESPN Brasil. Sob o comando de Tácito Pinto, o Pinheiros venceu as duas primeiras partidas - contra Bauru e Araraquara. "A vitória sobre o estruturado time de Araraquara, lá, deu moral ao garotos, que estão animados para amanhã", disse o técnico, ao lembrar que a média de idade do grupo é de 19 anos. A euforia só não é maior porque dois pivôs se contundiram: Caio e Bruno - uma torção no pé direito e tendinite no joelho direito, respectivamente. "O Caio nem viajou com a equipe porque não tem condições de jogar. E o Bruno não deve iniciar a partida, mas vou colocá-lo em quadra", antecipou Tácito Pinto. O time de Assis não tem a mesma vantagem que o Pinheiros. Esteve em quadra apenas uma vez, contra a Uniara/Araraquara, e foi derrotado. Para o jogo desta quinta, o técnico Urubatan Paccini conta com a estréia do armador norte-americano Robert O?Kelley, que veio da Universidade de Memphis. "Ele está em Foz do Iguaçu, aguardando a liberação da documentação. Quero que jogue amanhã", avisou o treinador - o jogador tem 26 anos e chegou a Assis há dez dias. Assis, quinto colocado na última edição dos Jogos Abertos do Interior, abriu mão da competição este ano. "São seis dias seguidos de jogos. É muito cansativo. Demos prioridade ao Paulista, porque não adianta mandar atletas juvenis só para cumprir tabela", explicou Urubatan Paccini. Afinal, o Campeonato Paulista terá pequenos intervalos, mas não será paralisado.