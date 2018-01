Pinheiros enfrenta o invencível COC O COC/Ribeirão Preto, time do técnico Aluísio Ferreira, o Lula, poderá conseguir a 43ª vitória consecutiva na temporada, nesta quarta-feira, pela quinta rodada do Campeonato Nacional Masculino de Basquete, contra o Pinheiros, às 20 horas. O jogo será em Ribeirão Preto. Não há estatísticas oficiais, de todos os tempos, no basquete brasileiro, mas as maiores marcas de vitórias consecutivas, antes das de Ribeirão Preto, foram obtidas, segundo registram os arquivos da Federação Paulista de Basquete (FPB) e da Confederação Brasileira de Basquete (CBB), por Franca, em 1992/1993, com 35 vitórias, e pelo Monte Líbano, nos anos 80, com 33, ainda na época em que o campeonato nacional era a Taça Brasil. Apesar desta série excepcional de vitória, Ribeirão ainda tem recordes a quebrar ? desde 1990, quando foi criado o Nacional, as estatísticas são oficiais. A marca do Vasco, por exemplo, que, em 1999, obteve 14 vitórias consecutivas no Campeonato Nacional. Ribeirão obteve 39 vitórias no Paulista, de início da competição ao título, e já ganhou três jogos no Nacional. O historiador francano, Sérgio Aleixo de Paula, chegou a anunciar que Franca tinha 43 vitórias ? o número que Ribeirão Preto pode alcançar nesta quarta-feira ?, entre setembro de 1992 e fevereiro de 1993, no Paulista e Nacional. Mas a informação não se confirma. A CBB informou que Franca perdeu na estréia do Nacional de 1993, por 95 a 94, para o Palmeiras. O Nacional terá mais sete jogos nesta quarta-feira: às 19 horas ? ACF/Campos x Universo/Minas; às 20 horas ? Habib?s/Casa Branca x Mogi/UBC/D?Avó, Winner/Limeira x Flamengo/Petrobras, Vasco x Bandeirante/Irmãos Zen, Universo/Ajax x Unopar/Londrina/Aguativa, Unit/Uberlândia x Bauru Basquete e Franca x Uniara/Araraquara. O Unit/Uberlândia segue em primeiro lugar, com oito pontos ganhos (quatro vitórias), seguido do Universo/Ajax e do Franca, ambos com sete pontos (três vitórias e uma derrota). A equipe mineira defenderá a liderança invicta contra o Bauru que está em sexto lugar, com seis pontos (duas vitórias e duas derrotas) e perdeu na última rodada para o Pinheiros.