Pinheiros estréia com vitória no Nacional O Pinheiros estreou com vitória no Nacional masculino de basquete, nesta sexta-feira, ao vencer o lanterna Sport Recife por 86 a 70, em São Paulo (SP), em jogo válido pelo Grupo B da competição - o único da noite. A vitória só reforçou o favoritismo do time paulistano nesta partida, já que os pernambucanos perderam (contando esta partida) os três jogos que disputaram até o momento.