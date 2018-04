Pinheiros fatura título da Liga das Américas de basquete

ARECIBO, EM PORTO RICO - O Pinheiros/SKY conquistou na noite de sexta-feira o inédito título da Liga das Américas de basquete, disputado na cidade de Arecibo, em Porto Rico. Com o triunfo, o Pinheiros se tornou a segunda equipe brasileira a faturar o troféu internacional - a primeira foi o Brasília.

E foi justamente o time do Distrito Federal que possibilitou a conquista do Pinheiros. Após vencer o Lanús, da Argentina, pelo placar de 82 a 66, a equipe paulista contou com derrota do Brasília para os anfitriões do Capitanes de Arecibo, por 88 a 74, para assegurar o título.

Com a soma dos resultados, o Pinheiros não pode ser mais ultrapassado no quadrangular internacional. Na noite passada, os destaques do time paulista foram Giovannoni - cestinha, com 27 pontos, além de seis rebotes e uma assistência - e Alex Garcia, responsável por 16 pontos, cinco rebotes e cinco assistências.

"Nós fizemos jus ao título pelas apresentações que tivemos contra o time da casa, difícil, e ganhamos bem. Contra a equipe argentina, que está na semifinal do campeonato argentino, foi uma vitória merecida. Estamos conquistando o nosso espaço", afirmou o treinador Cláudio Mortari.

Após assegurar o troféu por antecipação, o Pinheiros encerra sua participação no torneio diante do Brasília, neste sábado. No mesmo dia, Capitanes de Arecibo e Lanús se enfrentam na última partida da competição.