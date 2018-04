Pinheiros vence Minas e consolida liderança no NBB SÃO PAULO - O Pinheiros/SKY venceu o Interforce/Minas por 87 a 77 neste domingo e assegurou a liderança do NBB (Nosso Basquete Brasil), chegando a 16 vitórias em 21 partidas (76,1% de aproveitamento). Foi a terceira vitória seguida do time paulista no torneio.